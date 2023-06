Anziana cade nella casa di riposo e viene medicata con piselli surgelati: muore in ospedale dopo 9 giorni di agonia

di Redazione web

Un'anziana signora di 88 anni, ospite di una casa di riposo a Marino, vicino a Roma, è morta dopo nove giorni di coma per una ferita alla testa conseguenza di una caduta. Il titolare, come riporta Today da fonti della Questura, dopo averla soccorsa, avrebbe deciso di medicare la ferita solo con una scatola di piselli surgelati invece di chiamare subito un'ambulanza. I fatti in questione risalgono al mese di maggio.

Musicista trovato morto in casa: a funerali già fissati la Procura chiede l'autopsia

Trovata semi incosciente dai dipendenti della casa di riposo

Le condizioni dell'anziana, da tempo malata e su una sedia a rotelle, sono peggiorate nella notte, e sono alla mattina è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata grazie ai ai dipendenti della struttura, che l'hanno trovata nel letto in stato di semi incosciente.

Il titolare della casa di riposo è stato arrestato

In ospedale l'anziana dopo aver lottato tra la vita e la morte per nove giorni, è deceduta. E' successivamente emerso come la signora fosse in realtà caduta il giorno prima, e come cure tempestive avrebbero probabilmente potuto salvarla. Il titolare della casa di riposo, un 40enne, è stato quindi arrestato e portato in carcere a Velletri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA