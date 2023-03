Abusi nella Rsa, l'operatore sanitario filmato mentre stuprava le pazienti: «Sono malato, curatemi»

di Redazione Web

Arrestato a novembre 2022 per una serie di presunti abusi su pazienti di una residenza per anziani, Davide Barresi - l'operatore socio-sanitario ripreso mentre li violentava - ora vuole «essere curato» e chiede di venire sottoposto a una perizia psichiatrica. L'uomo, 54 anni, venne filmato mentre stuprava sette pazienti: tredici episodi dal 16 novembre 2022, giorno della prima intercettazione video, al 25 novembre 2022 giorno del suo arresto.

L'operatore sanitario accusato di stupro

Barresi se ne approfittava mentre dormivano: si avvicinava, si masturbava e mimava, tentava o portava a termine atti sessuali approfittando del fatto che potesse avvicinarsi alle pazienti per cambiarle e curarle e «abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle pazienti ospiti della casa di riposo» scrive il sostituto procuratore Andrea Petroni, racconta il Gazzettino. E per lui non era la prima volta: già quando lavorava all’ospedale psichiatrico di Agordo (Belluno) era stato coinvolto in un’indagine simile, era stato condannato in primo grado ma era stato poi assolto dalla Corte d’Appello di Venezia.





