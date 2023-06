Musicista trovato morto in casa: a funerali già fissati la Procura chiede l'autopsia

di Redazione web

Tutto era pronto per i funerali che erano già stati fissati: la morte sembrava fosse stata causata da un attacco cardiaco. Ma la Procura della Repubblica di Lodi ha disposto l'autopsia sul cadavere Fabio Gennari, 42 anni di Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi trovato morto nella sua abitazione mercoledì scorso. L'uomo era conosciuto nel Lodigiano per la sua attività di animatore e musicista. La Procura vuole avere certezza sul fatto che a provocare la morte di Fabio Gennari sia stato un malore, dunque una causa naturale.

Chi era Fabio Gennari

L'uomo era conosciuto nella zona per la sua attività di animatore e musicista. La Procura di Lodi vuole avere la certezza che a provocare la morte del 42enne sia stato un malore, come ipotizzato nelle ore immediatamente al ritrovamento del corpo. Sarà dunque l’esame che verrà eseguito da un medico legale a sciogliere gli ultimi dubbi. Si dovrà aspettare quindi per l'ultimo saluto a Fabio Gennari.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 08:07

