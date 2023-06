Silvio Berlusconi morto: dalla leucemia all'uveite, dal Covid ai problemi cardiaci. Tutte le battaglie del Cav contro le malattie

È morto Silvio Berlusconi. Era ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele, per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Il Cavaliere si è spento a 86 anni dopo una lunga battaglia (anche) contro le malattie che hanno minato un uomo di una tempra fisica forte e che lo hanno accompagnato nei suoi intensi anni di vita imprenditoriale e politica. Dai primi ricoveri - tenuti segreti - agli ultimi anni dei bollettini ufficiali che accompagnavano i suoi ricoveri in ospedale.

Il tumore alla prostata

Era il maggio 1997 quando Silvio Berlusconi venne operato per un tumore alla prostata all’ospedale San Raffaele, che lui stesso ha contribuito a realizzare alle porte di Milano, non lontano dagli studi Mediaset e da Milano 2. Un problema di salute del quale il presidente di Forza Italia ha parlato solo alcuni anni dopo con i ragazzi di una comunità di recupero in Veneto. Da quell’intervento, molti sono stati i ricoveri e le operazioni a cui l’ex premier, ora costretto in terapia intensiva in una situazione “complessa”, si è sottoposto.