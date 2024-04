Marta Fascina, la dedica a Silvio Berlusconi per il 25 aprile: «Unico e ineguagliabile»

di Redazione web

Marta Fascina continua ad omaggiare Silvio Berlusconi attraverso post e video social. La deputata e ultima compagna dell'ex presidente, ha partecipato solo pochi giorni fa all'apertura della campagna elettorale di Forza Italia per le Europee al teatro Manzoni di Milano.

In occasione del 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, la Fascina ha scelto di condividere un lungo video dedicato a Silvio Berlusconi.

La dedica

Un breve video con alcuni momenti cruciali della storia politica di Silvio Berlusconi, dalla discesa in campo fino al discorso in Senato per la fiducia al governo Meloni: lo ha postato su Instagram Marta Fascina, l'ultima compagna del fondatore di Forza Italia, con il messaggio «Solo tu! Unico e ineguagliabile», accompagnato da un cuore.

Fra le immagini montate, anche quelle del discorso del 25 aprile 2009 dell'allora premier a Onna, simbolo abruzzese della Resistenza, in cui Berlusconi disse: «Viva il 25 aprile, la festa della libertà riconquistata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA