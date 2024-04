Marta Fascina torna alla Camera con un nuovo look: capelli sciolti, doppia fede nuziale e cover col volto di Berlusconi

di Redazione web

Marta Fascina torna alla Camera con un nuovo look: niente chignon ma capelli biondo platino sciolti e mossi, tailleur gessato blu (e non più nero), scarpe basse e cover del cellulare con il volto di Silvio Berlusconi. Fascina è tornata a Montecitorio dopo circa due mesi: 'scortata' dal sottosegretario ai Trasporti, il deputato Tullio Ferrante, è arrivata in Transatlantico all'ora di pranzo, nel giorno del doppio voto sulle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Matteo Salvini e Daniele Santanchè.

Il nuovo look di Marta Fascina

Ad attirare l'attenzione, appunto, il nuovo outfit, ma anche la doppia fede nuziale d'oro al dito della mano sinistra (la sua e quella che portava il Cavaliere scomparso il 12 giugno di un anno fa), oltre al diamante a forma di cuore regalatole dal leader azzurro per il 'matrimonio simbolicò di Villa Gernetto.

Il versamento di 40mila euro

L'ex compagna del Cav ha deciso di contribuire alle casse del partito, come faceva il suo fondatore, che è stato il principale sostenitore (e unico creditore) del movimento lanciato nel '94.

