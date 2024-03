Eredità Berlusconi, c'è l'accordo tra i figli: Villa Certosa in vendita, Macherio a Barbara, a Marina tocca Campari. E a Pier Silvio?

Le proprietà del Cavaliere sono al centro di trattative che coinvolgono i suoi eredi. Spoiler: non c'è Marta Fascina. Villa Macherio è stata acquistata dalla figlia di Silvio Berlusconi, Barbara, per una cifra pari a 25 milioni di euro. Si tratta di una delle tre residenze storiche dell'ex numero uno di Forza Italia. L’accordo tra i cinque fratelli è stato stipulato ma - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - manca solo il rogito.

L'ok del notaio, invece, è già arrivato per quel che riguarda Villa Campari sul Lago Maggiore, a Lesa (Novara). Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, si è aggiudicata un dimora da favola: 30 stanze, un porticciolo privato e un suggestivo parco.



Quelle appena elencate solo le prime operazioni sui capitali del patrimonio dell'ex presidente del Milan.E la famosa Villa Certosa in Sardegna? Dovrebbe essere «disponibile» dall'Immobiliare Idra e trasferita sotto la holding Fininvest, nella controllata Fininvest Real Estate. Anche la gestione di Villa San Martino ad Arcore, che tuttavia non risulta in vendita, potrebbe trovare una definizione più precisa.