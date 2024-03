Fini, chiesti 8 anni per la casa di Montecarlo. La moglie Elisabetta Tulliani: «Lui non sapeva. Delusa da mio fratello»

Processo per riciclaggio, penultimo atto. Imputato: Gianfranco Fini, l' ex segretario di An ed ex presidente della Camera. Stiamo parlando di uno storico leader della destra italiana, protagonista di una lunga carriera politica, come alleato di Silvio Berlusconi fino alla storica rottura. In uno dei passaggi finali del processo per la celebre casa di Montecarlo, vicenda che contribuì alla sua caduta fino all'addio alla politica, non è mancato il colpo di scena.

La moglie Elisabetta Tulliani, imputata insieme a lui, al fratello Giancarlo e al padre Sergio nel processo (in cui si ipotizza il reato di riciclaggio), ha infatti cercato di discolpare l'ex leader: «Ho nascosto a Gianfranco Fini la volontà di mio fratello di comprare la casa di Montecarlo. Non ho mai detto a Fini la provenienza di quel denaro che ero convinta fosse di mio fratello. Il comportamento spregiudicato di mio fratello rappresenta una delle più grandi delusioni della mia vita. Spero di avere dato con questa dichiarazione un elemento per arrivare alla verità».