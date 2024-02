Cyberbullismo, i pericoli della rete: insidie Intelligenza Artificiale, i consigli dell'esperto

Con l'uso sempre più diffuso del digitale, dell'online e del remoto, i rischi in cui incorrono i giovani di oggi sono tanti e sempre nuovi. Cyberbullismo, truffe online ed estorsioni sono solo alcuni dei pericoli in cui si incorre affidandosi completamente al web, ai social e all'uso più disparato che si possa fare di internet. Ma non solo, «ci sono poi i leoni da tastiera e l'odio online, le insidie legate ai furti di immagini di minori».