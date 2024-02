Gen Z, scoppia la passione per i device vintage (e non solo): «Sperimentano la vita in un modo che non hanno mai conosciuto»

di Redazione web

La Generazione Z scopre la passione per l'analogico e il vintage. I giovani nati dopo il 1995 hanno una vera ossessione per gli oggetti che non esistono più, dagli iPod, alle macchine fotografiche analogiche, ai giradischi, ma soprattutto ai telefoni fissi.



I telefoni con linea di terra sono quasi obsoleti e la percentuale delle case che li hanno abbandonati è salita sopra il 70%. Come riportato da un’indagine del National Health Interview Survey, già alla fine del 2022 rispetto agli anni precedenti il 72,6% degli adulti e l’81,9% dei bambini degli Stati Uniti viveva in famiglie senza telefoni fissi; eppure il fascino di questo apparecchio per i Gen Z è aumentato tanto da innescare una nuova rinascita.

La dottoressa Joanne Frederick in un commento sulla rivista Her Campus descrive così il fenomeno: «I Gen Z guardano ai programmi dei primi anni ‘00, come Friends, Sex and the City e That 70s Show, per sperimentare la vita in un modo che non hanno mai conosciuto, prima dell’ubiquità dei social media e della messaggistica».

Nostalgia portami via

Chiunque sia nato dopo gli anni ’90 è passato repentinamente dalle cassette VHS ai DVD, la nuova tecnologia Blu Ray, il supporto di memoria ottico, ha segnato l’alba di una nuova era, ha dilatato il modo di agire e pensare e gettato il seme di una generazione di nostalgici.



Anche su Instagram, gli account a tema fioriscono e riavviano la moda Y2K, pantaloni sbottonati, reggiseni a vista, oltre a tutta una serie di mashup audio composti da vecchie suonerie e tracce audio come il suono di avvio di Windows 95.

Lunedì 19 Febbraio 2024

