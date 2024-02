Mamma (Gen Z) partorisce e stabilisce 8 regole per amici e parenti: «Nessuna visita, niente baci e tocchi a mia figlia»

L'emozione che si prova alla prospettiva di diventare genitori può essere a volte offuscata dal profondo cambiamento in agguato, non tanto per l'inevitabile stravolgimento della propria quotidianità quanto più per la responsabilità che deriva dal dover crescere e prendersi cura di un altro essere umano.

Nonostante le diverse ricerche, sempre in aggiornamento, non c'è un unico metodo funzionante e applicabile a ogni situazione, motivo per cui la mamma e il papà sono coloro che, alla fine, decidono come gestire il momento del parto e la transizione successiva.

Anche in questo ambito ci sono forti differenze generazionali e mentre nel passato di molti di noi ci sono baci soffocanti di lontane zie molto affettuose, le mamme della gen z sembrano avere regole più restrittive. Ne è un esempio la lista delle 8 regole letta dalla conduttrice radiofonica Jackie Henderson, tra cui troviamo l'obbligo del vaccino e il divieto di toccare e baciare.