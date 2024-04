Monia La Ferrera (di nuovo felice con Josh Rossetti) risponde ai fan: «L'unico giudizio che conta è il tuo»

di Redazione web

Monia La Ferrera è sempre stata molto disponibile con i suoi follower anche nei momenti più difficili come, ad esempio, quando lei e il fidanzato Josh Rossetti si erano lasciati. Per questo nelle scorse ore, ha messo a loro disposizione il box con le domande, l'ex gieffina ha semplicemente chiesto "Cosa desideri?" ed ecco migliaia di risposte. Monia, nei mesi scorsi, è stata molto criticata per la sua storia con il fratello di Greta Rossetti conosciuto proprio nel periodo del Grande Fratello e in una risposta data a una fan fa riferimento al fatto che non bisogna curarsi troppo di ciò che dicono le altre persone.

La storia Instagram di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ha condiviso il pensiero di una sua fan che le ha scritto: «Desidero vivere la mia vita senza i pregiudizi e la cattiveria della gente». L'ex concorrente del Grande Fratello, che è stata spesso additata per la relazione con Josh Rossetti, ha risposto così: «Come hai scritto tu, la vita è tua... L'unico giudizio che conta è il tuo e nessuno può permettersi di giudicare o decidere per te, perché nessuno vive la tua vita, se non tu», aggiungendo un cuore rosso.

Monia, poi, ha condiviso una foto insieme alle sue bambine perché una fan le ha scritto che ciò che desidera di più al mondo è la felicità dei suoi figli.

La storia di Monia e Josh

Monia La Ferrera e Josh Rossetti fanno coppia fissa ormai da qualche mese e sembrano essere più affiatati che mai, si sono anche tatuati la data di fidanzamento. Hanno, però, avuto un momento di crisi subito dopo la finale del Gf dovuto a una lite con Massimiliano Varrese e a una reazione un po' esagerata del rapper. Ora, si sono chiariti e il sereno tra loro è tornato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA