Grande Fratello, Monia La Ferrera parla del suo matrimonio: «Ho delle bellissime corna in testa» La gieffina, durante una chiacchierata serale con Giuseppe Garibaldi, ha parlato del motivo per cui è finita la relazione con l'ormai ex marito







di Redazione web Monia La Ferrara appartiene all'ultimo slot di nuovi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello. La modella e mamma, inoltre, è anche l'ex fidanzata di Massimiliano Varrese: i due sono stati insieme meno di un anno, molto tempo fa. Durante una chiacchierata serale con Giuseppe Garibaldi, Monia ha parlato del suo matrimonio e un commento in particolare ha attirato l'attenzione dei fan del programma. Monia La Ferrara e il matrimonio Alfonso Signorini, quando ha introdotto Monia La Ferrara all'interno della casa del Grande Fratello, ha spiegato che «si tratta di una donna forte, che si è fatta da sola, che ha saputo amare ma che ha voluto amarsi di più, andandosene, insieme alle sue bambine, da un matrimonio che l'aveva fatta soffrire». Anche se in molti avevano già presagito il fatto che di mezzo ci fossero storie di tradimenti, solo recentemente, la gieffina lo ha ammesso. Mentre parlava con Giuseppe Garibaldi, Monia ha detto: «Io sono stata dodici anni fidanzata, poi, sposata... abbiamo avuto due splendide bambine, ho anche tante splendide corna sopra alla mia testa, anche se, lui non lo ammetterrà mai ma va bene... comunque, è stata una storia un po' burrascosa». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Informazioni Espresse (@informazioni_espresse) I commenti social Ai fan del Grande Fratello piace molto Monia La Ferrara perché, nonostante la relazione passata avuta con Massimiliano Varrese, sta facendo benissimo da sola il suo percorso. Qualcuno, dopo avere visto il video, ha scritto: «Brava Monia, sempre meglio prenderle a ridere queste cose, anche se, sono molto dolorose», «Mi piace molto, è naturale rispetto a tanti altri» oppure «Garibaldi ci vuole provare anche con lei adesso?». Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 14:07

