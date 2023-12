Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Fiordaliso: scatta il bacio durante la festa

di Redazione web

Quando all'interno della casa del Grande Fratello uno dei concorrenti compie gli anni, gli autori del programma organizzano sempre una festa a tema. Nelle scorse ore, quindi, i gieffini hanno festeggiato il 26esimo compleanno di Paolo Masella che si è molto commosso per l'affetto e il calore ricevuto dai compagni di avventura. Sui social, tuttavia, non è stato tanto il gieffino ad attirare l'attenzione ma Beatrice Luzzi e Fiordaliso. Ecco cos'è successo.

Il bacio tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso

La festa che il Grande Fratello ha organizzato per Paolo Masella era a tema romano. Quindi, tutti i gieffini si sono vestiti come nell'antica Roma con tuniche bianche e porpora e toghe con dettagli rossi e oro.

I concorrenti si sono molto divertiti perché hanno ballato e cantato tutta la sera e per gran parte della notte, senza dimenticare, poi, l'abbondante cena con tanto di portate e vino.

Durante la serata è successo un fatto che ha attirato l'attenzione dei fan del programma più di ogni altro: Fiordaliso e Beatrice Luzzi stavano parlando e, a un certo punto, la cantante ha preso il viso dell'attrice e le ha stampato un bacio sulla bocca.

MA CHE SUCCEDE.



Tutti che baciano la rossa tranne noi oh #grandefratello pic.twitter.com/nuPt6CC5NE — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 14, 2023

I commenti social

Il video è diventato virale in poco tempo su Twitter e in tantissimi hanno commentato con frasi del tipo: «Ma che sta succedendo lì dentro?», «Tutti baciano Beatrice tranne chi dovrebbe farlo davvero» oppure «Queste cose sono inguardabili comunque».

