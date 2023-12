Grande Fratello, la gaffe di Perla Vatiero: «Ha il naso da neg***». Cosa è successo

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello, alcuni equilibri si stanno spostando, modificandosi. Ad esempio, dopo l'uscita di Mirko Brunetti durante l'ultima puntata del reality, sembra proprio che Greta Rossetti e Perla Vatiero si siano riavvicinate. Ovviamente, non sono diventate migliori amiche ma anche oggi pomeriggio, mercoledì 13 dicembre, si sono cimentate insieme nel fare alcune decorazioni natalizie. Proprio in questo contesto, Perla ha commesso una gaffe.

La gaffe di Perla Vatiero

Perla Vatiero, insieme a Greta Rossetti, Sara Ricci e Giuseppe Garibaldi, si trovava in cucina dove stava lavorando ad alcune decorazioni natalizie fatte di carta. I gieffini stavano parlando di alcuni dei nuovi concorrenti, una di questa è Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese. Proprio su di lei, Perla ha detto: «Ma lei è naturale, cioè ha dei labbroni carnosi, il naso da mulatta, neg***, è perfetta». Solamente Giuseppe Garibaldi sembra essersi accorto della gaffe della concorrente che, tuttavia, non ha pronunciato con malizia.

Pure il bidello, che non sa distinguere tra patriottico e patriarcale, si è reso conto della cessata, pensate il livello di schifo#GrandeFratello pic.twitter.com/tlgBkQEDto — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 13, 2023

I commenti dei fan

La clip in cui Perla Vatiero pronuncia tale frase ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo e qualcuno ha scritto: «Sto pensando ai fan di Mirko e Perla quando volevano la squalifica di Greta solo perché aveva detto che secondo lei, in casa, c'era qualcuno che portava energia negativa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA