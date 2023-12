Greta Rossetti, la mamma contro Mirko Brunetti: «Racconta la verità». Un rumore in sottofondo incuriosisce i fan

di Redazione web

Questa edizione del Grande Fratello sta riservando molte sorprese ai concorrenti che, ogni settimana, sono messi alla prova dagli autori del programma. Sicuramente, una delle sfide più ardite che Mirko Brunetti ha dovuto affrontare, è stata quella di ritrovarsi in casa con l'ex fidanzata storica, Perla Vatiero, e l'ex fidanzata recente, Greta Rossetti. Dopo l'eliminazione di Mirko, le due sembrano avere trovato un bell'equilibrio e, ora, sui social, è la mamma di Greta a dire la sua. Marcella ha registrato alcune storie Instagram che sono saltate all'occhio dei fan per il loro sottofondo esilarante.

La storia della mamma di Greta Rossetti

La mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, è molto social e, tutti i giorni, posta contenuti, tra foto e video, in cui sostiene la figlia, ora, concorrente al Grande Fratello. Nelle ultime storie Instagram, Marcella ha espresso la proprio opinione contro Mirko Brunetti e il tema riguarda ipotetici figli che lui, come rivelato da Greta, avrebbe voluto dall'ex tentatrice di Temptation Island. Quindi, la signora dice: «Io sono credente e sono sicura che, prima o poi, la verità verrà a galla. Mia figlia è bullizzata sui social ma entra nel programma come influencer, Mirko e Perla, invece? Come coppia, e quindi? A te Mirko dico solo una cosa, racconta la verità della storia di questo figlio che hai cercato tu perché sai, a quanto ne so, è l'uomo che decide poi, in un momento così intimo.

LA MAMMA DI GRETA SPUTTANANDO IL SENZA PALLE STIAMO GODENDO#GrandeFratellopic.twitter.com/a8mVV9Afiv — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 12, 2023

Il sottofondo esilarante

Ciò che, tuttavia, ha attirato l'attenzione degli utenti social, non sono state tanto le parole di Marcella, ma più il sottofondo che si sentiva nel video. Qualcuno, infatti, stava russando sonoramente ma la mamma di Greta continuava a parlare, forse, ignara del fatto che i microfoni degli smartphone possono essere molto potenti.

