Grande Fratello, i concorrenti: «Gli autori ci chiamano in confessionale per darci delle dritte»

di Redazione web

Il Grande Fratello continua a tenere tutti i telespettatori con il fiato sospeso: sono interessati al "triangolo" Perla, Greta e Mirko, all'avvicinamento di Vittorio a Beatrice e a capire se tra Massimiliano e la nuova entrata (nonché sua ex fidanzata) Monia potrà risvegliarsi qualcosa. Nel frattempo, i gieffini chiacchierando tra di loro hanno rivelato che gli autori, prima delle puntate, darebbero delle dritte su cosa dire e su come comportarsi.

La rivelazione

A parlare delle possibili dritte che gli autori del Grande Fratello darebbero ai concorrenti prima delle dirette, è stato Paolo Masella che parlando con Greta Rossetti ha detto: «Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte. Ti danno delle informazioni e ti aiutano. Ti dicono di non chiamare Alfonso, Alfo. Poi, comunque, con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose della casa e vedrete da soli il resto».

Quindi, Greta ha risposto: «Come mai? Forse per una questione di rispetto, visto che in effetti non è bello chiamarlo così in diretta.

Infine, è intervenuto anche Marco Maddaloni che ha detto: «Ma sì è giusto ragazzi anche perché lui può dire "Io mi chiamo Alfonso e vorrei essere chiamato così". Quindi perché noi dobbiamo chiamarlo Alfo?».

Dentro alla casa del Grande Fratello

Dentro alla casa del Grande Fratello si stanno sviluppando varie dinamiche che stanno appassionando i fan del programma che commentano in tantissimi sui social, specie su Twitter. Al momento, la concorrente che più piace è Beatrice Luzzi che in tanti danno già come vincitrice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA