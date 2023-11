Grande Fratello, Fiordaliso riprende Mirko: «Perla è furiosa perché hai presentato la tua nipotina a Greta». Lui reagisce così

di Redazione web

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti sono stati i grandi protagonisti dell'ultima puntata del Grande Fratello. I due ex fidanzati, infatti, hanno avuto un confronto con l'influencer che ha speso parole solidali nei confronti di Perla mentre ha lasciato definitivamente Mirko. Tuttavia, non è ancora scritta la parola fine, perché sabato Greta entrerà nella casa del GF come concorrente. Gli inquilini, però, ancora non lo sanno e, al termine della puntata il 26enne romano si è lasciato andare a un lungo sfogo con Fiordaliso che ha preso le difese di Perla. Ecco perché.

Il confronto tra Fiordaliso e Mirko Brunetti

Durante il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, il gieffino ha detto: «Non puoi dire che tra me e te c'è stata solo passione perché se fosse stato così, non ti avrei mai presentata alla mia famiglia, tantomeno, alla mia nipotina di 10 anni». Quindi, al termine della puntata, Fiordaliso ha detto a Mirko: «Perla è furiosa perché hai presentato la tua nipotina a Greta, ci è rimasta molto male».

Quindi, il gieffino, con un'espressione alquanto addolorata, ha risposto: «Ecco, ho fatto un altro danno». I telespettatori sostengono che Mirko e Perla siano ancora innamorati l'uno dell'altra ma che abbiano bisogno di tempo per analizzare bene i loro sentimenti, cosa che diventerà molto difficile con l'ingresso di Greta in casa.

Fiorda : perla è furiosa lo sai ? Perché hai presentato la tua nipotina a greta



Mirko: ho fatto un altro danno , le ho fatto un male , per lei era la vita



il mio cuore è così 💔#perletti #grandefratello pic.twitter.com/TEjK22NEtq — Martina (@martycoralinee) November 28, 2023

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello, che si esprimono su Twitter, hanno commentato duramente i comportamenti e l'indecisione di Mirko Brunetti che sembra non volere proprio prendere una decisione. Qualcuno ha scritto: «Spero che Perla non lo consideri più» oppure «Già è in confusione pur essendo innamorato di Perla, figuriamoci quando entrerà Greta...».

