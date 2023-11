GF, Marco Maddaloni scherza sul tatuaggio di Mirko e Greta: «Dopo il bacio devi farne anche uno con Alex»

di Redazione web

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, sono entrati due nuovi concorrenti: Marco Maddaloni e Sara Ricci. Il judoka e l'attrice si sono ambientati molto bene in casa perché hanno legato già con tutti i coinquilini. Marco, spesso, si ritrova in mezzo a discorsi che hanno a che fare con l'affaire Mirko Brunetti e Perla Vatiero e si è fatto raccontare, in breve, cosa fosse successo. Dalla storia prima di Temptation Island, alla convivenza nel villaggio con tentatori e tentatrici, fino alla storia di Mirko con Greta Rossetti. I due si sono anche tatuati una frase sull'avambraccio e proprio su questo ha scherzato Maddaloni.

Il tatuaggio di Mirko e Greta

Al termine di Temptation Island, Mirko Brunetti e Greta Rossetti sono usciti insieme e, subito dopo, hanno deciso di tatuarsi la frase "I tuoi occhi, la mia cura". Questa specie di dichiarazione d'amore aveva lasciato di stucco anche gli utenti social che non riuscivano a capacitarsi del fatto che i due, dopo poche settimane di conoscenza, si fossero già dedicati un pensiero del genere. Anche Marco Maddaloni ha scherzato su questo con Mirko: il judoka stava assistendo alle prove del balletto dove Mirko bacia a stampo Alex Schwazer. Quindi ha detto: «Dopo il bacio che darai ad Alex, un tatuaggio insieme ve lo dovete fare. Un bel tatuaggio così: "Alex si a vita mij"».

marco a mirko: “dopo il bacio che darai ad alex un tatuaggio insieme ve lo dovete fare.

un bel tatuaggio: alex si a vita mij”



e io ve lo dico che mirko si taglierà quel braccio appena esce 😂#grandefratello ; #perletti pic.twitter.com/eSbUPG1KFS — s.🍂 (@trashcaffe) November 25, 2023

Perla Vatiero sul tatuaggio di Mirko

Anche Perla Vatiero ha espresso la propria opinione sul tatuaggio di Mirko e Greta e ha detto: «Quando l'ho saputo, sono rimasta molto sorpresa ma più che arrabbiarmi, ho riso perché mi sembrava assurdo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 20:39

