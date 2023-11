Grande Fratelli, Mirko Brunetti si riavvicina a Perla: «Il fattore Greta non esiste». Quel gesto che fa sognare i fan

di Redazione web

Da quando Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, dove ha ritrovato il suo ex fidanzato storico Mirko Brunetti, non si fa altro che parlare del loro riavvicinamento e i fan del programma sperano che i due possano ritornare insieme. Fuori dal reality show, tuttavia, Greta Rossetti sta aspettando Mirko con il quale si è riappacificata da qualche settimana dopo varie incomprensioni anche sui social. Il gieffino, però, sembra volersi vivere al massimo la situazione all'interno del GF.

Mirko Brunetti e il "fattore Greta"

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, è stato mostrato un video che ha raccontato la prima settimana di Mirko Brunetti e Perla Vatiero insieme nella casa. I due sono già molto complici e si capiscono con uno sguardo e vari sorrisi. «La forza dell'abitudine», si sono giustificati loro ma i fan e anche i gieffini sperano che i due possano tornare insieme. Nel post puntata, Mirko, Angelica Baraldi, Paolo Masella e Massimiliano Varrese stavano parlando del fatto che, da parte di Greta Rossetti fuori dalla casa, non ci fosse stata alcuna reazione, tranne un like a un articolo che dava del "piacione" a Mirko. Quindi, il concorrente ha detto: «Noi stiamo andando fuori (dal discorso, ndr) perché il fattore Greta non esiste, cioè...». Infatti, il gieffino ha più volte detto che, nonostante il suo pensiero vada anche fuori alla fidanzata, vuole godersi tutto ciò che succederà in casa.

Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si confrontano: «Ho detto ti amo troppo presto a Greta»

'Noi stiamo ad andare fuori perché il fattore Greta non esist..ceh'



MIRKO AIUTO 💀💀#grandefratello #perletti pic.twitter.com/pWo17nPBnx — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 21, 2023

Le attenzioni di Mirko nei confronti di Perla

Sempre al termine della puntata del GF, i fan del programma hanno notato un'altra dolce attenzione di Mirko Brunetti nei confronti dell'ex fidanzata Perla Vatiero. I due stavano parlando con Angelica e Letizia Petris e Perla si strofinava le spalle per il freddo, quindi, Mirko (senza che nessuno glielo chiedesse), si è tolto la giacca e gliel'ha posata sulle spalle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA