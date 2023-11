Grande Fratello, Mirko Brunetti su Perla Vatiero: «Non mi sarà mai indifferente, tra noi mancava solo il matrimonio»

di Redazione web

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, ha fatto il suo ingresso in casa come concorrente. I due hanno fatto coppia fissa per sei anni salvo, poi, lasciarsi a Temptation Island dove Mirko ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Greta Rossetti. Durante una chiacchierata in giardino insieme a Paolo Masella e a Ciro Petrone, Mirko si è lasciato andare ad alcune confidenze.

Le confidenze di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti, Paolo Masella e Ciro Petrone stavano parlando in giardino e Paolo ha espresso la propria opinione su Perla Vatiero: «È una gran donna». Quindi, Mirko ha risposto: «Sì, lei è donna. Lei è sempre stata donna. Adesso è maturata. È la persona più leale che io abbia mai conosciuto. Caratterialmente, però, siamo proprio opposti. Forse è anche la convivenza che ti porta a vedere aspetti diversi. La situazione nostra era diventata proprio… Forse il mio pianto dell'altra volta, era anche un pianto di liberazione…vederla serena. Non mi sarà mai indifferente, neanche tra dieci anni. Per come ho vissuto Perla e per come vivo le cose in profondità, il nostro è stato come un matrimonio. Mancava solo che io le mettessi l'anello al dito. La realtà dei fatti è questa».

Le parole di Perla Vatiero

Anche Perla Vatiero si è confidata con le altre gieffine, alle quali ha detto: «È strano trovarmi qui a condividere quello che facevamo a casa, che sia una partita a carte con la tisana e i biscotti, la complicità in una risata perché ci capiamo al volo…questa è proprio la quotidianità. Sono cambiata in tanti aspetti.

