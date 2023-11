Grande Fratello, Beatrice Luzzi festeggia il compleanno ed esprime il desiderio che sorprende. Ecco cosa vorrebbe

di Redazione web

Beatrice Luzzi è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice è la preferita del pubblico a casa e sui social sembrano tutti tifare per lei, in tanti, addirittura, prevedono già la sua vittoria.

Nelle scorse ore, la gieffina ha festeggiato il suo 53esimo compleanno con una festa a tema indiano e, durante il brindisi con i suoi coinquilini, ha espresso il suo desiderio che ha sorpreso un po' tutti, dato che, non ha a che vedere con l'amore.

Il desiderio di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha compiuto 53 anni ma lei continua scherzosamente a ribadire che «sono solo 35, in realtà». Dopo la puntata di lunedì, in casa, è stata organizzata una festa per l'attrice che, insieme ai suoi compagni di viaggio, si è scatenata a tempo di musica e si è lasciata andare a qualche battuta in più del solito. La gieffina si è proprio divertita, mentre, un concorrente che è parso molto pensieroso è sicuramente stato Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese (che ha chiuso il flirt con l'attrice), infatti, si è un po' isolato dal gruppo durante la serata ma c'era quando Beatrice ha espresso il suo desiderio: «Mi auguro che i miei 35 anni possano rivelarsi veramente sorprendenti, soprattutto da un punto di vista finanziario».

Lei mi spezza sempre. È sempre lei la più schietta! 🧎‍♀️#GrandeFratellopic.twitter.com/y4z40Fz0Th — falsaaaaah (@falsaaaaah) November 15, 2023

I commenti dei fan

Inutile dire che, per questa sua battuta, Beatrice Luzzi è stata applaudita dai milioni di fan del Grande Fratello. Più di qualcuno, su Twitter, ha scritto: «Lei è la queen indiscussa», «Deve assolutamente vincere, è la migliore in casa» oppure «La sua sincerità mi spezza ogni volta».

