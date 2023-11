Grande Fratello, Heidi Baci torna a parlare di Anita Olivieri: «Vorrebbe giocare ma non le riesce»

di Redazione web

Heidi Baci è stata una delle grandi protagonista di questa edizione del Grande Fratello e i fan del programma sono convinti che se non fosse stato per "le complicanze" avute con Massimiliano Varrese all'interno della casa, avrebbe potuto anche giocarsi la vittoria. Una delle persone con cui l'ormai ex gieffina non andava molto d'accordo era Anita Olivieri. Heidi è tornata a parlare di lei in una recente intervista.

Il pensiero di Heidi Baci

Heidi Baci è stata una delle ospiti del pomeriggio di Casa Chi e ha espresso il suo parere su varie situazioni che si verificano in casa: nuove coppie, flirt, gelosie e strategie. I conduttori hanno chiesto alla 26enne quale fosse la sua opinione nei confronti di Anita Olivieri e, quindi, Heidi ha risposto: «Allora Anita è una ragazza che vorrebbe giocare ma non le riesce bene, penso questo». Effettivamente, le due ex coinquiline non avevano un rapporto idilliaco nemmeno dentro alla casa perché, spesso, si sono trovate in disaccordo su varie questioni. Comunque sia, nessuna delle due si è mai sparlata alle spalle: entrambe molto dirette, preferivano sempre dirsi le cose in faccia.

Anita, inoltre, è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata dello show perché più volte è stata interpellata sulla vicenda Angelica-Mirko, dato che, anche lei proverebbe una certa simpatia nei confronti dell'ex concorrente di Temptation Island.

Heidi e Anita al GF

Il rapporto tra Heidi Baci e Anita Olivieri ha cominciato a deteriorarsi quando la seconda ha definito la prima come una ragazza a cui piace scherzare e "sedurre" gli uomini senza sbilanciarsi mai su chi le piaccia veramente.

