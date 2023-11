Grande Fratello, Fiordaliso contro Rosy Chin: «Sei tu quella che ha paura di esprimersi»

di Redazione web

Fiordaliso è stata molto applaudita su Twitter dopo l'ultima puntata del Grande Fratello. I fan, infatti, pensano che la cantante abbia, finalmente, espresso chiaramente la propria opinione su alcuni gieffini che non le andrebbero a genio. Fiordaliso, poi, nelle scorse ore, ha avuto un battibecco con la coinquilina Rosy Chin: la cantante crede che abbia paura di dire la sua in più occasioni. Ecco cosa è successo.

Fiordaliso sparla di mezza casa al GF: «Letizia e Paolo hanno il freno a mano tirato. Angelica ha rotto le p***e con 'sto fidanzato»

Ma che succede a questa donna finalmente il mio sogno realizzato

Il trio over Fiorda Beatrice Grecia che devastano la casa#GrandeFratello pic.twitter.com/6yhnkcK3YZ — 🐿️. (@melonsmeter) November 3, 2023

Il dialogo tra Fiordaliso e Rosy Chin

Fiordaliso, Rosy Chin e Jill Cooper erano in cucina e la cantante ha detto: «Io, d'ora in poi, dirò quello che voglio, risulterò antipatica, acida ma non mi interessa. Non pretendo che voi siate dalla mia parte, non me ne frega niente. Io continuo con chi voglio qua dentro, sei tu (riferita a Rosy, ndr) che hai paura di esprimerti e di dire quello che pensi. Voi, di una cosa piccola così, ne fate un problema e io non ho più voglia di stare dietro a queste cose. Non voglio avere la ragione ma esprimermi sì, se non volete ascoltarmi, non ascoltatemi, non mi interessa niente». Rosy Chin ha semplicemente risposto dicendo: «Va bene zia, non ti preoccupare».

I commenti dei fan

Fiordaliso, in poco tempo, è diventata una delle più sostenute dai fan del Grande Fratello che hanno notato che, in questi ultimi giorni, si è sbilanciata parecchio sui coinquilini. Qualcuno ha scritto: «Finalmente Fiordaliso si è messa in gioco», «Io la amo, ha ragione su tutto» oppure «Sento che lei ci regalerà grandi gioie».

