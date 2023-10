Grande Fratello, aereo sopra la Casa per Beatrice Luzzi: «Incredibile, arriva da Londra». La frecciata di Mughini

di Redazione web

Beatrice Luzzi è, sicuramente, la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice è di gran lunga la preferita dei fan del programma che, ogni giorno, si esprimono a colpi di cinguettii e hashtag su Twitter. La gieffina piacerebbe così tanto ai telespettatori per il suo modo schietto e diretto di comunicare con gli altri coinquilini che, a detta di molti, non sarebbero trasparenti come lei. Beatrice è così apprezzata dal pubblico che le è stato inviato un aereo anche da Londra.

È la prima volta che Beatrice Luzzi vive l'emozione dell'aereo che vola sopra alla casa del Grande Fratello. L'attrice, infatti, non aveva mai ricevuto uno striscione solamente per lei che celebrasse il suo percorso all'interno del reality show. Proprio per questo motivo, quando l'ha visto in cielo, ha saltato di felicità. Inoltre, si può dire che abbia conquistato i cuori di tutti anche a livello internazionale, dato che, la dedica arrivava da Londra. Beatrice ha detto: «È incredibile! Anche da Londra? Io non ho nessuno lì. Questo proprio non me lo aspettavo». Quindi, Giampiero Mughini ha aggiunto: «Tu devi benedire il momento in cui ti nominano perché tu quando ti nominano, trionfi». L'attrice ha risposto sarcastica: «Grazie Giampiero, sei buonissimo e lo so che sei molto comprensivo e, poi, hai una lettura molto approfondita della situazione, quindi, il tuo parere continua a essere fondamentale per me».

