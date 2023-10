Grande Fratello, Massimiliano contro Vittorio: «È un moscone... ronza sempre intorno a Heidi»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie, così come, le prime tensioni. Sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality show, è Massimiliano Varrese che sta cercando in tutti i modi di conquistare la coinquilina Heidi Baci che, in questi giorni, nonostante si sia comportata in modo meno rigido nei suoi confronti, non accenna ad abbassare le sue difese. Inoltre, la gieffina trascorre molto tempo insieme a Vittorio Menozzi e a Massimiliano sembra non andare a genio questa amicizia.

Grande Fratello, Heidi e Vittorio scherzano insieme e Massimiliano li fissa pensieroso: «È inquietante»

massimiliano: "vittorio ronza sempre intorno, è un moscone"



il guru ha rimpiazzato la sua ossessione per beatrice con l'ossessione per vittorio

Lo sfogo di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese e Heidi Baci potrebbero essere una potenziale coppia di questa edizione del Grande Fratello e se lui dice di essere completamente cotto della 26enne, lei nutre molti dubbi su quella che potrebbe essere una relazione, in particolare, perché l'attore ha già una famiglia alle spalle. Heidi desidera leggerezza e la cerca in Vittorio: i due insieme si divertono davvero molto. Ad esempio, nelle scorse ore, stavano scherzando in cucina ed ecco che Massimiliano si è confidato con Ciro Petrone dicendogli: «Vittorio è un moscone... ronza sempre intorno a Heidi, mamma mia, anche ieri sera, in piscina... lei mi sa che stava cercando me. Comunque, lui... che decidesse perché sennò così non va». Infatti, Vittorio aveva dichiarato di avere una simpatia nei confronti di Heidi ma di provare vero interesse verso Anita Olivieri.

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello che seguono 24 ore su 24 i concorrenti, stanno esprimendo le proprie opinioni su Twitter e in tanti non capiscono proprio il corteggiamento pressante di Massimiliano Varrese nei confronti di Heidi Baci: «Comunque lui è davvero inquietante», «Ma adesso Heidi non può più parlare con nessuno?» oppure «Lui è proprio convinto di riuscire a conquistarla».

