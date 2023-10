Grande Fratello, Heidi a Massimiliano: «Io ho dei limiti, ma come va va». Fan perplessi: altro palo in arrivo?

di Redazione web

Il flirt tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese resta al centro di questa edizione del Grande Fratello. Il feeling tra i due c'è sempre stato e se, inizialmente, si sono scambiati sguardi d'intesa e qualche battuta ammiccante, poi, il clima si è raffreddato ed è entrato in gioco Vittorio Menozzi. Il modello, però, ha in seguito rivelato di essere attratto da Anita Olivieri e, nel frattempo, Heidi si è riavvicinata a Massimiliano. I fan del programma, tuttavia, pensano che sia in arrivo l'ennesimo "palo".

#grandefratello Heidi "io come ti ho detto ho i limiti, ..non c é bisogno di ignorarci in casa..come viene.." ma sa di rinnovo palo pic.twitter.com/WzX7irvH9i — Leah (@fabiola6506891) October 14, 2023

Il dialogo tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese continua il suo corteggiamento (a volte pressante) nei confronti di Heidi Baci che, nonostante si sia riavvicinata, nutre ancora dei dubbi sul proseguio della loro conoscenza soprattutto perché l'attore è molto più grande di lei e, alle spalle, ha una famiglia. Comunque sia, nelle scorse ore, i due si sono ritrovati a parlare di questo per l'ennesima volta. Heidi ha detto: «Io riesco a bilanciare la situazione al contrario tuo.

I commenti dei fan

I fan si sono divertiti a guardare l'ennesimo scambio di battute tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese e hanno commentato su Twitter con opinioni pungenti: «Prevedo un altro palo in arrivo», «Lui non ha ancora capito che lei non ci sta» oppure «Se ha dei limiti ora che è in casa, figurati quando escono...».

