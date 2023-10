Grande Fratello, Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: «Ha la testa che funziona meglio della nostra anche quando dorme»

di Redazione web

Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello è sicuramente Beatrice Luzzi che, tra i litigi con gli altri inquilini della casa e il flirt con Giuseppe Garibaldi, sta facendo molto parlare di sé. L'attrice, però, ha conquistato i cuori dei telespettattori e dei fan del reality show che pensano che sia l'unica concorrente valida all'interno del gioco. Anche Vittorio Menozzi pensa sia una persona molto intelligente.

Vittorio: hai la testa che funziona meglio della nostra anche quando dormire



Il pensiero di Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi

Questo pomeriggio, alcuni gieffini stavano parlando in giardino di vari temi e delle dinamiche che si potrebbero sviluppare all'interno del gioco. Beatrice Luzzi, ogni qualvolta che va in onda la diretta su Canale 5, è al centro delle discussioni e proprio per questo, a volte, è stanca di essere attaccata. Tuttavia, se è così protagonista delle vicende della casa, significa che è anche una buona giocatrice oltre che a essere una persona molto schietta e intelligente. Vittorio Menozzi ha espresso il suo parere su di lei: «Io credo che tu abbia la testa che funziona meglio della nostra anche quando dormi». Quindi, Beatrice ha risposto: «Mi sopravvalutate troppo».

I commenti dei fan

I fan del Grande Fratello, che tutti i giorni si esprimono su Twitter, la pensano proprio come Vittorio Menozzi e, infatti, hanno commentato scrivendo: «È quello che pensa tutta Italia, finalmente, qualcuno l'ha capito anche dentro alla casa»; «Mi è piaciuto molto questo scambio tra Vittorio e Beatrice, lei sempre super umile» oppure «Sì, e per fortuna che c'è Beatrice sennò sai che noia».

