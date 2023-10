Grande Fratello, Beatrice e Letizia litigano per Paolo: «L'hai offeso e non va bene»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello si sono già formati i primi gruppetti, le prime simpatie e antipatie e, ormai, i gieffini non le nascondono più. Una delle protagoniste di queste dinamiche interne è sicuramente Beatrice Luzzi che, nelle scorse ore, si è confrontata con Letizia Petris in merito ai comportamenti di Paolo Masella. Alla gieffina, però, non sono affatto piaciute le parole dell'attrice nei confronti dell'amico. Ma andiamo con ordine.

#Grandefratello

"Mi ha detto tu in diretta fai la professionista, e io gli ho detto se non vuoi stare in mezzo ai professionisti torna a fare il macellaio, se faceva il postino gli dicevo torna a fare il postino, non è un offesa"

(Se si offende per il lavoro è il 1'a denigrarlo) pic.twitter.com/c7cPAm7Oxo — fm (@La_gazzette) October 5, 2023

Il confronto tra Letizia e Beatrice

Questo pomeriggio, giovedì 5 ottobre, Letizia Petris e Beatrice Luzzi hanno avuto un acceso confronto in giardino e il protagonista della loro discussione era Paolo Masella. La 24enne ha detto all'attrice che non le è proprio piaciuto il modo in cui si è riferita a Paolo durante la scorsa puntata, ovvero, appellandolo come "macellaio", che è la professione che svolge fuori dalla casa del Grande Fratello. Beatrice, quindi, ha spiegato: «Mi ha detto, in diretta, "Fai la professionista", e io gli ho detto "Se non vuoi stare in mezzo ai professionisti torna a fare il macellaio". Se avesse fatto il postino gli avrei detto di tornare a fare il postino, non è un offesa ribadire la professione di una persona». Sotto al video che gli utenti hanno ripostato su Twitter, sono comparsi moltissimi commenti dei fan del reality show.

I commenti dei fan

La discussione avvenuta in giardino tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi ha scatenato anche i fan del programma su Twitter. Qualcuno ha scritto: «Se Letizia pensa che sia un'offesa attribuire a una persona il proprio mestiere, è lei la prima che lo denigra», «L'offesa, nella parola "macellaio", la vede chi crede che sia un lavoro troppo umile o denigrante» oppure ancora «Questo è un altro esempio di "sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisco"».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 19:34

