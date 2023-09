Grande Fratello, Heidi Baci "prende in giro" Massimiliano Varrese: «Guardi tutti facendo il saggio»

di Redazione web

Due dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello sono sicuramente Heidi Baci e Massimiliano Varrese: lui ha una cotta per la compagna di reality che, ancora non si capisce, se ricambi o meno. In questo momento, i due si trovano all'interno del tugurio: il loro gruppo, infatti, durante la scorsa puntata, aveva pescato il triangolino che li ha spediti direttamente nella parte più fatiscente della casa. Oggi, Heidi e Massimiliano hanno parlato e la gieffini ha scherzato sui modi del coinquilino.

Grande Fratello, Lorenzo Remotti e la battuta antipatica su Heidi Baci: «La televisione la migliora tantissimo»

Grande Fratello, Anita: «Grecia? Mangia e parla sempre». I fan: cacciate sta bulla

Heidi “hai sempre qualcosa da dire, ma che non puoi dire. Stai sempre in un angolo che guardi facendo il saggio. Tra un po’ ti solleverai da terra”



AHAHA mi spezza. Lui che fa l’offeso e lei che lo percula 🤣#grandefratello pic.twitter.com/dldeM3DO1G — Noemi 🩷 (@nnooeemmii00) September 30, 2023

Heidi e Massimiliano in tugurio

Rispetto alla casa "classica" del Grande Fratello, il tugurio è molto stretto e, quindi, i concorrenti hanno molto più modo di trascorrere del tempo insieme, anche se a volte, proprio non si sopportano come, ad esempio, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Quest'ultimo ha di certo idee molto diverse su Heidi Baci che gli starebbe facendo girare la testa. I due, durante una chiacchierata, hanno parlato dei loro atteggiamenti con gli altri gieffini e l'attore ha detto alla ragazza: «Tu scappi proprio, è evidente», lei, quindi, ha risposto: «Io scappo? Vedi che abbiamo una percezione completamente diversa di tutto? Invece, per me sei tu che hai sempre qualcosa da dire, ma che, poi, non puoi dire... Stai sempre in un angolo che guardi facendo il saggio. Tra un po’ ti solleverai da terra» e ha concluso ridendo. Massimiliano, però, è rimasto imbronciato e, quindi, Heidi ha aggiunto: «Sto sdrammatizzando, ovviamente».

Le tensioni nella casa del Gf

All'interno della casa del Grande Fratello, le prime tensioni tra i concorrenti iniziano a farsi sentire. Ad esempio, il rapporto che Beatrice Luzzi ha con quasi tutti gli altri compagni, è molto complicato, così come, alcuni comportamenti "sbadati" di Grecia Colmenares che non convincerebbero gli altri inquilini della casa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA