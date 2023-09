Grande Fratello, Anita: «Grecia? Mangia e parla sempre». I fan: cacciate sta bulla

di Redazione web

In questo momento la casa del Grande Fratello è letteralmente spaccata in due: 10 gieffini si trovano all'interno della maxi villa, mentre, gli altri 10 sono in tugurio. All'interno dei due gruppi iniziano a nascere le prime tensioni e, proprio riguardo a questo, si è espressa Anita Olivieri che, attraverso il muro, ha spiegato agli amici Paolo Massella, Massimiliano Varrese e Marco Fortunati che Grecia Colmenares mangerebbe più volte al giorno e parlerebbe sempre. Ai fan del programma non è piaciuto l'atteggiamento della gieffina.

Grande Fratello, Paolo Massella contro Beatrice Luzzi: «I suoi atteggiamenti sono infantili»

Grande Fratello, Grecia Colmenares in lacrime per Beatrice Luzzi: «Mi ha detto che si sente sola, mi sento in colpa»

quando vi deciderete a buttare fuori la bulletta di turno?#grandefratello pic.twitter.com/lx4pEQ3XNo — Lucrezia👑 (@lucreziasm) September 28, 2023

Le parole di Anita Olivieri

Nonostante, alcuni concorrenti siano rimasti in casa e altri siano in tugurio, un modo per comunicare lo trovano lo stesso. Infatti, il muro è così sottile che i gieffini riescono a parlare tra di loro. Quindi, questa mattina, giovedì 28 settembre, Paolo Massella, Massimiliano Varrese e Marco Fortunati hanno chiesto ad Anita Olivieri come stesse procedendo il suo soggiorno nella parte "fatiscente" della casa. La 26enne ha risposto: «Passiamo tanto tempo insieme a Grace (Grecia Colmenares, ndr) che, ora, si sta scofanando il farro di ieri. La volete voi per caso? Ve la passiamo se volete. Mamma mia, ragazzi non smette mai di parlare, parla anche quando dorme di notte... Non smette mai di parlare e di mangiare... Addirittura, facciamo il gioco in cui diciamo "Adesso stop, silenzio" così almeno non parla nessuno». Ai fan del Gf non è proprio piaciuta questa uscita di Anita e, infatti, in molti hanno scritto: «Ma chi pensa di essere? Cacciate sta bulla» oppure «Mamma mia non la sopporto...

Anita Olivieri e il percorso al Gf

Anita Olivieri è una delle protagoniste di questa edizione dal Grande Fratello. I telespettatori, che su Twitter commentano ciò che succede in casa, devono ancora inquadrarla per bene perché, molto spesso, la gieffina ha dei comportamenti definiti incoerenti. Ad esempio, durante la scorsa puntata ha difeso Heidi Baci ma, poi, quando hanno mostrato una clip in cui parlava con altri concorrenti, le dava contro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA