Grande Fratello, Giselda Torresan si sfoga: «Mi allontano da chi parla male di una persona e il giorno dopo ci scherza»

di Redazione web

All'interno della casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime tensioni tra i concorrenti. Alcuni non capiscono gli atteggiamenti di altri, vari gieffini pensano, poi, che certi coinquilini siano falsi o ipocriti e, quindi, non completamente sinceri quando si espongono davanti al gruppo. Nelle scorse ore, Giselda Torresan, Rosy Chin ed Heidi Baci si sono confrontate proprio su questo e l'operaia veneta, dopo avere espresso la propria opinione, è stata applaudita dal web.

La Giselda ha già capito tutto, le danno della svampita ma è la più sveglia. #GrandeFratello pic.twitter.com/bs9TmEMzbR — ✨Stella cadente ✨ (@baci__stellari) September 23, 2023

Il dialogo tra Giselda, Rosy ed Heidi

Nella serata di ieri, venerdì 22 settembre, i concorrenti del Grande Fratello, dopo avere cenato e sistemato la cucina, si sono messi a chiacchierare sul divano e, dato che, sono in tantissimi all'interno della casa, si sono formati dei gruppetti. Uno era composto da Giselda Torresan, Rosy Chin ed Heidi Baci che stavano parlando dei vari rapporti all'interno della casa. La gieffina veneta si sente un po' un pesce fuor d'acqua perché non condivide certi comportamenti: «Ad esempio, vedi dei gruppi, ti avvicini e magari stanno parlando di una o dell'altra persona e a me non piace parlare male degli altri, sto sulle mie piuttosto, perché, poi, magari, queste stesse persone le vedi ridere e scherzare insieme il giorno dopo. Quindi, io mi chiedo "ma sono io strana o loro?". Per questo mi allontano. Con me bisognerebbe parlare di montagna» ha concluso ridendo. Heidi ha risposto: «Ho capito, però, sempre questa versione» e Rosy Chin ha detto: «No, però, ha ragione, ha perfettamente ragione in quello che dice».

I commenti dei fan

La clip ripresa dalle telecamere sempre accese del Grande Fratello, è stata riportata su Twitter dove i fan del programma hanno applaudito Giselda: «Lei ha già capito tutto, le danno della svampita ma è la più sveglia», «Parole Sante» oppure «Giselda è sul pezzo più di quanto credano».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 18:56

