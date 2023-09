Grande Fratello, cosa succede a Vittorio Menozzi? I dubbi degli altri concorrenti: «È cambiato»

di Redazione web

Il Grande Fratello, puntata dopo puntata, sta entrando nel vivo. I gieffini si stanno conoscendo sempre di più e, di conseguenza, stanno nascendo le prime tensioni all'interno della casa. Sicuramente, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Samira Lui sono tre dei protagonisti di questa edizione e, al termine dell'ultima puntata del reality show, si sono confidati in merito a un'altra personalità di spicco: Vittorio Menozzi. I gieffini non sono convinti di alcuni atteggiamenti del coinquilino.

Il confronto tra Giuseppe, Giselda e Samira

Una delle sorprese dell'ultima puntata del Grande Fratello, che è andata in onda ieri, giovedì 21 settembre, era trascorrere la serata all'interno della suite della casa, con tanto di cena e, poi, bagno nella vasca idromassaggio. Alfonso Signorini ha deciso che a inaugurare la stanza sarebbero stati Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan che, poi, hanno scelto di portare con loro anche Samira Lui. Al termine della serata, i tre si sono espressi in merito al comportamento di Vittorio Menozzi. Giuseppe ha detto: «Eravamo in bagno e io gli ho detto "Tanto lo so che la prima volta che avrai l'occasione di "pugnalarmi" lo farai" e lui ha risposto "Sì, vedrai Giusè" e io so che lui lo farà». Quindi, Samira ha risposto: «Anche per me è così, cioè io ho visto che in varie occasioni ha girato le spalle.

I commenti dei fan

I fan hanno commentato con opinioni discordanti questo scambio di battute: qualcuno, infatti, è d'accordo con ciò che hanno detto Giuseppe e Samira, qualcun altro, invece, pensa che Vittorio non sia affatto come lo hanno descritto. Alcuni telespettatori hanno scritto su Twitter: «Hanno solo paura perché Vittorio è amato dal pubblico» oppure «Hanno detto la pura verità».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 15:12

