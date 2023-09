Grande Fratello, Arnold "rimprovera" Rosy Chin: «A volte puoi sembrare finta»

di Redazione web

Rosy Chin è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La gieffina è in nomination proprio questa settimana ma lei non sembra proprio essersela presa, anzi, è sempre molto allegra e collaborativa all'interno della casa. Nelle scorse ore, Rosy Chin e Arnold, uno dei nuovi concorrenti, si sono conosciuti meglio e il gieffino le ha rivelato ciò che pensa.

“A volte questo tuo modo può sembrare finto.”



👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

10 MINITI DI APPLAUSI

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/APcLAhsZyG — Aurora 🪩💸👸🏻 (@Aurora300303072) September 17, 2023

Il confronto tra Arnold e Rosy Chin

Nelle scorse ore, all'interno della casa del Grande Fratello, c'è stata la classica festa del sabato sera e alcuni inquilini hanno approffitato per conoscersi meglio. Così, hanno fatto anche Arnold e Rosy Chin. Il nuovo concorrente le ha detto: «Io, sinceramente, non mi aspettavo che tu finissi in nomination ma ti dico la percezione che ho avuto di te appena entrato.

Rosy Chin, come già scritto, è stata una delle protagoniste di questa prima settimana del Grande Fratello. La cuoca, infatti, è uno dei nomi più gettonati dagli utenti su Twitter che commentano ciò che succede in casa. Alcuni fan del programma, però, sono d'accordo con il pensiero di Arnold, ovvero, che, a volte, Rosy può sembrare finta ed esagerata nei comportamenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 19:12

