Grande Fratello, fan furiosi su Twitter: «Stanotte hanno fatto di tutto e noi non sappiamo niente». Cos'è accaduto

Questa edizione del Grande Fratello, che mette insieme vip e nip, sta riscuotendo moltissimo successo sui social, soprattutto su Twitter dove, ogni giorno, compaiono migliaia e migliaia di commenti da parte dei fan del programma. Gli stessi fan, però, proprio in queste ore, si stanno lamentando con il Gf perché, la notte scorsa, non ha trasmesso lo scherzo che ha scosso alcuni concorrenti in casa. Infatti, quest'anno, il format della diretta (tutti i giorni in onda su Mediaset Extra), è cambiato: si ferma alle tre di mattina per, poi, riprendere alle sei.

ma che è successo stanotte???

letizia che piange disperata e dice che grecia stanotte le è saltata addosso, il macellaio che si è alzato incazzato, rosy che dice “iniziano le dinamiche forti” e quello che sappiamo noi: il nulla#GF #GrandeFratello

pic.twitter.com/JyJZDGWXyK

Le lamentele contro il Grande Fratello

I fan del Grande Fratello sono venuti a conoscenza dello scherzo avvenuto questa notte all'interno della casa, grazie a un video in cui si vedono vari gieffini che discutono: Letizia piange, Paolo la consola e Rosy Chin commenta dicendo che cominciano a vedersi le prime dinamiche di gioco. I telespettatori, quindi, scrivono: «Questa notte è successo di tutto e noi non sappiamo niente, imbarazzante» oppure «Non fanno vedere il meglio del Gf, ovvero, ciò che succede la notte dopo la festa del sabato sera».

Qualcuno, però, indagando e ascoltando attentamente le chiacchiere dei concorrenti è riuscito a capire cosa fosse successo: Grecia continuava a muoversi mentre dormiva e Letizia si è avvicinata al suo letto.

Il successo del Grande Fratello

Stando a quanto rivelano i telespettatori del Grande Fratello che sono attivi anche su Twitter, questa edizione è molto apprezzata dal pubblico a casa che pensa si possano creare molte più dinamiche rispetto all'edizione dello scorso anno. Qualcuno ha scritto: «Rispetto all'anno scorso, la scelta del cast è molto più giusta».

