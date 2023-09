Grande Fratello, battibecco tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi: l'attrice continua a sbagliare il nome della cuoca

di Redazione web

La nuova edizione del Grande Fratello sta riscuotendo moltissimo successo, soprattutto su Twitter, dove gli utenti e i telespettatori si divertono a commentare ciò che succede all'interno della casa. I più appassionati del reality show hanno già i loro concorrenti preferiti e, sicuramente, una di questi è Rosy Chin, la cuoca che ha già mostrato di avere carattere. Proprio lei, alcune ore fa, ha avuto un battibecco con l'attrice Beatrice Luzzi.

Beatrice: -“Susy facciamo così”

Rosy: -“Rosy”

Beatrice: -“Ma Susy credimi ti sta benissimo”

Rosy: -“A me piace Rosy”



Il battibecco tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi è avvenuto in cucina davanti alle espressioni divertite di Giselda Torresan e Marco Fortunati. L'attrice è arrivata in cucina dove si trovavano anche i suoi coinquilini che stavano decidendo che cosa preparare per pranzo. Beatrice, quindi, si è avvicinata al bancone e ha detto, rivolgendosi a Rosy: «Susy, facciamo così», la cuoca, quindi l'ha corretta «Rosy» e l'attrice le ha risposto «Ma il nome Susy credimi, ti sta benissimo». Quindi, Rosy ha di nuovo ribattuto: «A me piace Rosy», con un'espressione anche un po' infastidita.

Il battibecco tra le due gieffine ha fatto molto divertire i fan che su Twitter hanno commentato: «Se questo è solo l'inizio, non oso pensare cosa succederà a metà programma» oppure «Mamma mia, mi aspetto a breve un vero litigio».

Il Grande Fratello dei nip

Al momento, i personaggi preferiti dal pubblico sono sicuramente i nip, ovvero i non famosi. Infatti, sono proprio le "persone comuni" che stanno riscuotendo maggiore successo sui social. Piacciono molto Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi e Lorenzo Remotti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 17:01

