Grande Fratello, Giselda Torresan "sponsorizzata" da Luca Zaia. I fan: «Finta umile»

di Redazione web

Giselda Torresan è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. L'operaia veneta con il suo entusiasmo inesauribile fa divertire moltissimi telespettatori ma ne ha fatti insospettire altrettanti. Inoltre, oggi giovedì 14 settembre, Rosy Chin le ha chiesto il motivo per cui su Instagram conta più 100.000 follower nonostante dica di non essere conosciuta. Giselda, quindi, ha spiegato il perché e, intanto, sul web spuntano le "sponsorizzazioni" del Governatore del Veneto, Luca Zaia.

Rosy chiede a Giselda come mai

è così seguita su Instagram…🔥



Finalmente grazie a lei abbiamo

una riposta a tutto ciò.😅



Cosa ne pensate?👀#GF #GrandeFratello pic.twitter.com/NFWtVdLR06 — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 12, 2023

Giselda Torresan sulla biografia del proprio profilo Instagram, si descrive come "un'operaia turnista, dal 2010 ad oggi, in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa". Ciò che, però, i fan del Gf non si spiegano è il fatto che possieda più di 100.000 follower. La gieffina, parlando con Rosy Chin, ha spiegato: «Tempo fa ero sui giornali perché un giornalista si era occupato del percorso del Monte Grappa e mi aveva chiesto un’informazione sui sentieri. Ho avuto un successo enorme e mi sono trovata sui giornali di tutto il Veneto». Effettivamente, ci sono molti giornali locali che riportano le avventure di Giselda che è stata, addirittura, soprannominata come "l'influencer delle Dolomiti". Inoltre, la popolarità dell'operaia è cresciuta ancora di più quando il Governatore del Veneto Luca Zaia ha cominciato a postare post in suo favore. I fan del Grande Fratello pensano che la concorrente sia un po' costruita e, infatti, qualcuno ha scritto: «Finta umile» oppure «Solo il tempo dimostrerà se è così come si mostra».

Giselda Torresan nei giornali veneti

Il nome di Giselda Torresan, quindi, non è nuovo all'interno delle testate locali e, in un'intervista rilasciata a Il Gazzettino, l'operaia aveva raccontato il suo rapporto con i social: «Appartengo ad una generazione che non può prescindere dall’uso del web. Voglio utilizzare i miei profili Facebook o Instagram per trasmettere a fondovalle cosa vuol dire stare in montagna.

