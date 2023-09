GF, Rosy Chin e la canzoncina a luci rosse che non piace alla produzione: ecco cosa ha canticchiato

Nella casa del GF, i nuovi concorrenti stanno apparendo già molto a loro agio, sia tra di loro che sotto le telecamere. È sicuramente il caso di Rosy Chin, che si è già resa protagonista di alcune confessioni che hanno fatto discutere.

Rosy Chin, la canzone a luci rosse

La cuoca di origini cinesi è stata inquadrata in cucina, ai fornelli, mentre intonava la famosa canzone "Bésame mucho" usando un mestolo come microfono, storpiandone però il testo in un modo ironico e un po' sopra le righe.

Le conseguenze

La produzione avrà ripreso Rosy Chin? Secondo alcuni questo, come altre episodi, potrebbero non essere graditi alla rete, considerando il cambio di rotta voluto per il reality proprio da Piersilvio Berlusconi, che avrebbe bannato trash e maleducazione dalla trasmissione.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music by Korben

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 11:30

