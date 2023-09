Angelica Baraldi è una dell 15 concorrenti presentate nella prima puntata del Grande Fratello. Lunghi capelli ricchi e occhi vispi, Angelica ha colpito molto il pubblico dopo che nella sua clip di presentazione ha parlato dei rapporti difficili con la famiglia e di "essersi fatta da sola". Queste ultime affermazioni hanno però scatenato un vero e proprio caso, perché non sembrerebbe essere tutto vero. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello: Angelica Baraldi è una bugiarda? Sul web scoppia il caso «Non è vero che non parla con la famiglia»

Le dichiarazioni sulla famiglia

«Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata». È iniziata così la clip di presentazione di Angelica Baraldi, nuova concorrente "nip" del Grande Fratello partito lo scorso 11 settembre.

«Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti - ha raccontato a Signorini - e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me».

La polemica

Eppure a quanto pare, la ragazza della porta accanto non è stata poi così tanto limpida. Sicuramente non è un volto nuovo o sconosciuto, visto che ha partecipato, come comparsa, alle riprese del film "Ferrari" di Michael Mann, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno.

Ma è arrivata una segnalazione alla web Influencer Deianira Marzano, prontamente pubblicata sui propri social, in cui sembrerebe che Angelica in realtà non abbia proprio raccontato tutta la verità. «Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre - si legge nel post - viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà»

Chi è Angelica

Angelica ha 26 anni ed è nata a Modena ed è la nipote dell’ad della Segafredo, nonché manager della Virtus Bologna. Dopo la laurea in Economia e Marketing, ha lavorato prima al Giro D’Italia per la Segafredo e poi per la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Quindi non proprio una ragazza che si è fatta da sola.

Angelica si è poi trasferita a Roma, dove vive tutt’ora e dove lavora come account manager di una società informatica. Molto determinata, partecipando a GF vuole dimostrare di essere una vincente e di potercela fare da sola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 15:23

