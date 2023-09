Grande Fratello, il gestaccio volgare in diretta tv scatena le polemiche: Pier Silvio Berlusconi prenderà provvedimenti?

Il nuovo Grande Fratello ha avuto un inizio davvero esplosivo, volendo già rappresentare il cambio di rotta di Casa Mediaset verso un reality show meno controverso e spregiudicato, con più contenuti e meno trash. Ma nonostante i buoni propositi, le sorprese e gli imprevisti in diretta tv sono sempre dietro l'angolo, e nella prima puntata condotta da Alfonso Signorini, si è verificato qualcosa che nessuno si aspettava. Scopriamo insieme cosa sia accaduto.

Il gestaccio in diretta tv

Un gesto offensivo improvviso, scatena il mondo dei social, catturando immediatamente l'attenzione di tutti i telespettatori.

Pier Silvio Berlusconi prenderà delle provvedimenti disciplinari?

Il futuro del programma condotto da Signorini è già in pericolo?

