L'edizione no trash di questo nuovo Grande Fratello incappa già nel primo scivolone. Durante la diretta della prima puntata di lunedì 11 settembre, uno dei colleghi di Giselda Torresan, l'influencer operaia tanto pubblicizzata ha mimato un gesto davvero volgare di cui non si è accorto nessuno...tranne il mondo del web.

Scandalo al Grande Fratello: un collega di Giselda mima un rapporto orale, non c'è censura e il video fa il giro del web (Credits Uff. st. Mediaset)

Lo scandalo

Giselda, l'operaia influence di 34 anni,originaria di Pieve del Grappa (Treviso), è una dei concorrenti nip del Grande Fratello.

NON CI CREDO

pic.twitter.com/SwkC9O7kLo — m 👹 vs uni (@itsmc17) September 11, 2023

Un incidente piuttosto increscioso, però, rischia di sporcare questa prima puntata "no trash". Uno dei colleghi però nonostante la presenza della telecamera durante la diretta, ha mimato un rapporto orale, che non è stato notato nè dalla Torresan nè dal conduttore. Non è però sfuggito al mondo dei social che ha subito catturato il momento facendo circolare il video.

Al momento il video di presentazione di Giselda è presente sul sito di Mediaset Infinity e probabilmente verrà "epurato".

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 08:59

