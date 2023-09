Alfonso Signorini, il nuovo Grande Fratello: «Abbiamo voluto persone, non personaggi. È un reality ma con rispetto»

La prima puntata del Grande Fratello "mix" e "no trash", si apre con Alfonso Signorini che fa una promessa al suo pubblico: «Abbiamo voluto persone, non personaggi». Con lui in studio Cesara Buonamici. Il conduttore ha dettato dunque la linea di questa nuova edizione.

Grande Fratello, diretta prima puntata: sorpresa per Vip e Nip, ma stasera non entreranno tutti i concorrenti

Grande Fratello, la promessa di Signorini: «Abbiamo voluto persone, non personaggi. E' un reality ma con rispetto»

Grande Fratello di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici al via: confermato il doppio appuntamento. I concorrenti e tutte le novità

La promessa

Alfonso Signorini riaccende le luci della casa del Grande Fratello con la mitica leva che in genere chiudel tutte le edizioni.

«Questo sarà un Grande Fratello diverso di cui si è parlato forse troppo - spiega Signorini - sarà un Grande Fratello nuovo perchè metterà per la prima volta a confronto due mondi, apparentemente inconciliabili, sarà un esperimento vedere cosa succederà tra queste due realtà. Quest'anno abbiamo voluto delle persone che avessero delle storie, anche quelle che vengono dallo spettacolo sono persone con storie da raccontare. Ovviamente è un reality, cercheremo di accogliere le dinamiche senza pregiudizio ma sempre con il rispetto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 23:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA