Grande Fratello, il profilo Instagram di una concorrente cambia volto: il dettaglio social scatena le (prime) polemiche

Il Grande Fratello non è ancora iniziato e già calano le prime ombre sulla nuova edizione del reality show più mato dagli italiani. Questa sera si accendono le luci sulla Casa più spiata d'Italia, ma qualcosa ha già colpito l'occhio attento dei telespettatori.

Una delle concorrenti "nip", infatti, è già finita al centro di una serie di polemiche per via di alcuni dettagli che sono stati notati online sui suoi profili social. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Grande Fratello: le prime polemiche su una concorrente

Dalla presenza di numeri che in molti hanno interpretato come non veritieri, fino a una sorta di restyling completo del suo profilo Instagram, andiamo a scoprire insieme che cosa sta facendo Giselda Torresan.

