Grande Fratello, ecco la nuova casa: «Cambiato tutto, attenti al politicamente corretto». Le prime immagini VIDEO

Mancano 24 ore all'accensione delle luci nella casa più spiata d'Italia e già sono tante le critiche e i commenti che circolano sulla nuova edizione del Grande Fratello. Quella di quest'anno, infatti, secondo i fan del programma, rischia di diventare l'edizione più politicamente corretta della storia.

Nuova casa, nuovi opinionisti, nuovi volti e stesso conduttore: ecco tutte le novità.

La casa

La nuova abitazione che ospiterà vip e non di quest'anno ha subito un restyling. Il video delle prime immagini della casa del Gf, infatti, mostrano interni sobri, con colori semplici e eleganti. A troneggiare sempre il rosso e il blu tipici del simbolo, l'occhio, che da anni ormai rappresenta le telecamere che occupano tutti gli interni ed esterni della struttura.

Nuovi opinionisti

Cesara Buonamici è l'opinionista che meglio rappresenta il cambiamento di quest'edizione. Con il suo volto autorevole che da oltre trent'anni è il volto delle notizie del Tg5 sarà sicuramente una ventata di aria fresca per questo Gf che punta ad essere più «reale e normale possibile».

Il mea culpa di Alfonso Signorini

Il conduttore, in un mea culpa a Verissimo, questo pomeriggio, ha spiegato come l'editore e l'azienda Mediaset, e quindi Pier Silvio Berlusconi, gli abbiano chiesto un cambio di rotta.

Ci si aspetta meno volgarità, meno social, meno influencer e quanta più normalità.

Per i fan del programma, però, un'edizione di questo tipo rischia di non essere scoppiettante come quelle degli ultimi anni.

