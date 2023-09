Grande Fratello di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici al via: confermato il doppio appuntamento. I concorrenti e tutte le novità

Ci siamo: lunedì 11 e, in raddopio, venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva la nuovissima edizione del “Grande Fratello”, condotto da Alfonso Signorini. Con lui direttamente dal Tg5, nel nuovo studio ci sarà Cesara Buonamici. A raccogliere i commenti dei telespettatori Rebecca Staffelli. Ecco tutte le novità.

I conduttori

A guidare la nuova edizionedi di questo Grande Fratello "Mix", con Vip e Nip insieme, ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Ad accompagnare il conduttore non ritroveremo più Sonia Bruganelli o Orietta Berti, ma uno dei volti più noti del TG5: Cesara Buonamici. La giornalista arriva per mettere in atto la rivoluzione anti trash fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Addio anche a Silvia Salemi. A raccogliere i commenti dei telespettatori ci sarà Rebecca Staffelli.