Pechino Express, ottava tappa da brividi: al libro la sorpresa per i concorrenti. Quali sono le coppie semifinaliste

S’infiamma la competizione a Pechino Express: le coppie, stremate dopo le centinaia di chilometri percorsi, si rifugiano nelle alleanze, ma sono proprio le alleanze l’obiettivo «colpito e affondato» al traguardo finale, a Kandy, città nel cuore dello Sri Lanka.

ella tappa di ieri dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, infatti, tra peripezie e colpi di scena, Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno riconsegnato lo scettro ai Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, che al ballottaggio finale hanno scelto di penalizzare i Fratm Antonio Orefice e Artem proprio in virtù dei buoni rapporti consolidati con le altre coppie e quindi strategicamente importanti in vista delle ultimissime tappe: i due attori napoletani hanno dovuto imbarcarsi sul volo di ritorno, purtroppo per loro la busta nera nascondeva il verdetto di tappa eliminatoria.





Pechino Express, le foto della puntata di giovedì 25 aprile



L'ottava tappa

Ai nastri di partenza dell’ottava tappa - 387 km dal faro di Galle alla città di Kandy, passando dalle location costiere più «instagrammabili» agli altopiani umidi delle piantagioni da tè - cinque coppie: oltre a Pasticcieri e Fratm, Le Ballerine Megan Ria e Maddalena Svevi, Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e Italia Argentina Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Maddalena e Barbara, vincitrici della tappa precedente, hanno affidato il primo malus di giornata ad Artem e Antonio, loro alleati ma unici mai puniti fin qui con uno svantaggio: i due giovani attori hanno dovuto consegnare una tipica colazione singalese ai pescatori sui trampoli della spiaggia di Kathaluwa, una tradizione unica al mondo tramandata da generazioni. Per tutti gli altri viaggiatori prima missione: dotati di uno smartphone, le coppie hanno dovuto riprodurre tre foto «acchiappa like» in altrettante location e attività «instagrammabili» sulla costa: l’altalena di corda sulla spiaggia di Dalawella, la Black Sand di Matara con i suoi surfisti e, infine, il Blow Hole nel villaggio di Hummanaya, una strettissima insenatura nella quale le onde del mare si infrangono creando un getto d’acqua potentissimo e spettacolare.



Dopo estenuanti minuti in attesa dello scatto perfetto, di corsa verso il libro rosso nell’Elephant Transit Home, il Parco Nazionale di Undawalawa dove gli elefanti feriti o rimasti orfani vengono curati prima di essere rimessi in libertà. Prima di apporre la firma, però, una missione a sorpresa: ad attendere i concorrenti c’era un piccantissimo piatto di «kottu» (street food realizzato con pane sottile indiano sminuzzato, uovo, verdure, spezie e peperoncino), da mangiare tutto per evitare la penalità di una sosta da 8 o 16 minuti di tempo in caso di rifiuto di uno o di entrambi i componenti della coppia.