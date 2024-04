Pechino Express, Fabio Caressa eliminato da Damiano Carrara (collega della moglie): il giornalista furioso non lo saluta

di Redazione Web

Pechino Express saluta il Laos e vola in Sri Lanka per la fase finale del reality. L'ultima puntata si è chiusa con un'eliminazione dolorosa, quella di Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, tra le coppie più amate di questa edizione dello show. A mandarli a casa sono stati i "Pasticceri", ancora una volta vincitori di tappa e favoriti a questo punto per la vittoria finale. Un gesto che ha fatto infuriare il giornalista con Damiano Carrara, collega della moglie Benedetta Parodi in "Bake Off Italia". Ma andiamo con ordine.

Pechino express, eliminati e polemiche

La sesta puntata di Pechino Express è l'ultima in Laos.

Come sempre sono i vincitori a decidere chi eliminare e a sorpresa i Pasticcieri eliminano i Caressa («perché sono i più forti», dicono), costretti a lasciare il programma. Una "coltellata" per Fabio Caressa, che furioso saluta tutti i compagni di viaggio, ad eccezione dei due "aguzzini" Damiano e suo fratello Massimiliano.

