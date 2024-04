Costantino Della Gherardesca vittima di bullismo in collegio: «Mi punivano perché gay, i compagni misero il rossetto per solidarietà»

di Redazione web

Costantino della Gherardesca, 47 anni, è uno dei conduttori tv della nuova generazione. Oggi al timone di Pechino Express, ha cominciato la sua avventura proprio come concorrente del reality di Rai2. Nonostante il successo dell'ultima edizione, Costantino è giò proiettato verso nuovi orizzonti, che ha esplorato in un'intervista a Repubblica in cui ha ripercorso anche i momenti più bui della sua vita, contrassegnati da episodi di bullismo subiti quando era in collegio.

L'ironia di Pechino

La peculiarità della versione italiana del reality, che Costantino Della Gherardesca conduce, risiede nell'ironia con cui viene raccontata l'avventura dei vip, un elemento che, secondo il conduttore, fa la differenza e rispecchia la sua visione della televisione: «È fondamentale che l’adattamento sia stato fatto in chiave ironica», afferma, evidenziando come il pubblico non vada mai sottovalutato.

Il bullismo in collegio

L'intervista tocca anche note più personali e intense della vita di Costantino, come il difficile periodo trascorso in collegio tra i 14 e i 15 anni, segnato da episodi di bullismo e omofobia da parte di compagni di scuola e staff: «mi rompeva le scatole perché ero omosessuale, mi fecero camminare a piedi nudi nella neve. Me ne andai e successe una cosa bellissima: tutti gli amici della classe scesero per l’appello, con l’ombretto e il rossetto in segno di solidarietà», racconta.

