Alex Schwazer a Verissimo prima del Gf: «Spero venga ridotta la squalifica, voglio gareggiare alle Olimpiadi 2024»

Alex Schwazer, famoso marciatore italiano campione olimpico della 50 chilometri a Pechino 2008, è tornato a parlare della squalifica a Verissimo. Oggi è tornato ad allenarsi per tornare a marciare per arrivare a Parigi 2024 e per riscrivere il suo nome nella storia. Prossimo concorrente al Grande Fratello, il marciatore ha intenzione di allenarsi all'interno della casa per tornare quanto prima a gareggiare: ecco cosa ha rivelato a Silvia Toffanin.

Alex Schwazer e la squalifica

Il marciatore è stato squalificato fino al 7 luglio del 2024 e nonostante l'archiviazione in Italia nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell'atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall'Agenzia mondiale antidoping.

Il marciatore, prossimo concorrente al Grande Fratello ha rivelato anche di aver sofferto di una profonda depressione dalla quale è uscito grazie all'aiuto di uno specialista. Un altro grande supporto è quello che proviene dall'amore da parte della sua famiglia: «Mi piace molto fare il papà, ma mia moglie è più brava. Kathy è il mio grande amore e con lei Ida e Noah. Sono molto fortunato». Sul reality ha spiegato di non essere mai stato lontano da casa per così tanto tempo. Questo viaggio lo ha programmato con la moglie Kahty ed è pronto ad affrontare questa nuova avventura.

