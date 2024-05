Incidente frontale, morta una mamma 33enne: Debora viaggiava in auto con la sorella e il figlio, andavano a festeggiare il compleanno

di Redazione web

La mamma di 33 anni deceduta ieri pomeriggio intorno alle 16 nello scontro tra due auto a Monzuno nel Bolognese, si chiamava Debora Natali e, contrariamente a quanto appreso in un primo momento, non era in auto con una figlia di 18 anni e un figlio di 13 anni ma con la sorella di 18 anni e con il figlio di 13 anni.

La ragazza è stata accompagnata all'Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. L'incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale 61 in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull'Appennino, e ha visto coinvolte in uno scontro frontale due autovetture che provenivano da direzioni opposte.

Stavano andando a festeggiare il compleanno della sorella della vittima. Dietro di loro invece viaggiava un altra auto carica di parenti, che hanno assistito in diretta alla tragica scena.

Nel violento impatto è morta una donna di 33 anni, che viaggiava, a bordo di un'utilitaria Honda Jazz insieme alla sorella una ragazza di 18 anni e il figlio, un ragazzino di 13 anni condotti dal 118, all'Ospedale Maggiore: la prima in codice di massima gravità.

